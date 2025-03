Tapa jaekett avas poe Eesti rahvarohkeimas maakonnas

"Oru poe näol on tegu kogukonnakauplusega. Meile meeldib mõelda klientidest kui headest külalistest, keda püüame kodupoes külalislahkelt vastu võtta," sõnas Meie toidukaupade jaeketi juhataja Rein Reinvee. "Loodame väga, et uue poehoone võtavad omaks nii senised kliendid kui ka uued külastajad – oleme tänulikud teile kõigile."

​Uue poe ehitisaluse pinna suurus on 440 ruutmeetrit. Investeeringu kogusuurus ulatus 700 000 euroni. Poehoone ehitas Meie toidukaupade jaeketi pikaajaline partner KK Grupp OÜ. Meie toidukaupadel on üle Eesti kuuskümmend neli kauplust. Viimase aasta jooksul on avatud uus poehoone Rakveres, Lelles, Loksal ja Randveres.