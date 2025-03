VIROL käivitas koostöös kõrgkooliga kiirendiprogrammi

Programmis osaleb kaheksa tiimi, kelle fookuses on uuenduslikud lahendused hariduse, tervishoiu, tehnoloogia, loodusturismi ja toiduinnovatsiooni valdkonnas. "Eesmärk on pakkuda meeskondadele teadmiseid ja tuge, et kiirendada nende arengut ning aidata neil jõuda jätkusuutliku ja kasumliku ärimudelini. Programmis osalejad on eriilmelised, kuid neid ühendab ambitsioon ja soov midagi tõeliselt väärtuslikku luua," ütles TTK ettevõtlusspetsialist Mari-Liis Rego.