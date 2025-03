TI-hüppe eel: Rakvere Vabaduse koolis pole tehisaru sugugi võõras nähtus

TI, laiemalt tuntud lühendina AI (Artifical Intelligence ehk tehisintellekt), on saanud tuntuks ja hinnatuks üle maailma. Tõsi, see masintööjõud on muutnud inimesi ka murelikuks, sest aja möödudes kahaneb kahtlemata vajadus inimtööjõu järele. Kuid hariduses seda hirmu pole. Tehisõpetajaid, veel vähem -õpilasi me niipea näha ei tohiks.