Öö kipub tulema talvine

Õhutemperatuur on öösel –2 kuni +2 kraadi. Teetemperatuur kõigub nulli lähedal, mis võib teedel kohati libedust põhjustada. Transpordiamet soovitab autojuhtidel vältida möödasõite ning muutlike ilmaolude korral olla eriti ettevaatlik, sest ka lühikese distantsi puhul võivad teeolud oluliselt erineda.

Ka neljapäeval on muutlik pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, mandril kohati ka lund. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal tugevneb saartelt alates põhjatuul 5–12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 4 kraadi.