Tamsalu laululava inspireeris Kukeloss

Tapa valla 2025. aasta eelarves, mis 6. märtsil heaks kiideti, on ette nähtud raha ka Tamsalu laululava ehituseks. Summa on 150 000 eurot, kuid selle eest valmib vaid laululava ise. Et kogu kompleks – tantsuplats, pingid, paar teed ja elektrilahendused – valmis saada, kulub järgmisel aastal veel 200 000 eurot.