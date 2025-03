Juhtkiri: elukalliduse tõus sunnib valikuid tegema

Tänases lehes on juttu tehtud eri eluvaldkondade inimestega, keda elukalliduse tõus ühel või teisel moel on mõjutanud. Taaskasutuspoodide võidumarss on ammu alanud ja lõppu sel näha ei ole. See on kahtlemata igas mõttes tervitatav nähtus, arvestades nii keskkonnahoidu, äri kui ka inimeste rahakoti üha kahanevat sisu. Taaskasutus pole enam ammu vaid tarvitatud riiete müük, vaid järjest suuremat hoogu saavad näiteks mööbli, elektroonika ja tarbeesemetega kauplevad ärid, kust aja ja leidlikkuse olemasolu korral võib hankida võileivahinna eest väga väärtuslikku kaupa.

Üha populaarsemaks on muutunud ka lett, kus tooted, mille tarbimisaeg hakkab lõpule lähenema. Kui varem oli seal päeva lõpus rohkem kaupa alles, siis nüüd on see lett õhtuti üsna tühi. Lisaks on näha, et üha enam osteldakse taaskasutuspoodides ja -platvormidel. Põhjuseid on mitu. Järelturul on paljud asjad suurema allahindlusega kui uuena ostes. Osalt on kaalukas keskkonnaargument.