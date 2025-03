Ei viga pole midagi

Ega see pealt just välja ei paista, kes on rikas ja kes vaene. Vanasti oli rikas inimene ilus punapõskne rõõmus priske inimene, tänapäeval ei pea see just nii olema. Mõni rikas mees või naine võib ka kõhn olla. Ja eriti rikkad võivad olla ka need, kes igal võimalikul juhul sente loevad, sest eks raha tahab ju lugemist.

Sakslastel on üks väga huvitav väljend vollschlank, see tähendab siis, et täidlane või lihtsamalt tõlgendades täissale. Kui naiste puhul on kõht rinnapartiiga ühel joonel, oledki täissale. No mehed ei ole kunagi paksud, nad on lihtsalt korpulentsed. Kui just ümbermõõt 120 sentimeetrit on, sel juhul ehk natuke prisked.