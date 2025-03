Repliik: kas on linnukesel muret ...

Käes on just see aeg kevadel, kui piidled lindude tühjenevat söögimaja ja mõtled, kas peaks toitu lisama või – kuna maa on paljas ja päeviti pluss­kraadid – saavad sulelised sõbrad juba ise toime. Kõrvus hakkab kumisema vana tuntud kirikulaul: «Kas on linnukesel muret, kust ta saab, mis ta sööb? Kas ta nälga sureb?»