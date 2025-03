Muru õhutamine – miks see kevadine töö vajalik on?

Esmalt rõhutas aednik, et praegu on muru õhutamiseks temperatuurid veel liiga heitlikud ja kohe pole tarvis seda tegevust plaani võtta, küll aga planeerida juba tasub. «Iseenesest on muru õhutamine üks esimesi töid, mida saab kevade tulles aias ette võtta,» ütles ta. Küttise sõnul tähendab muru õhutamine lühidalt selgitades seda, et hoitakse ära mulla liiga tihedaks minek – sealt ka nimetus «õhutamine».