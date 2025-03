Palju õnne, Margus Grosnõi!

Margus Grosnõi on Rakvere teatriga seotud aastast 2002. Ta on teinud rolle muinasjutuprintsist ja Rebase-Reinust Ostap Benderini, lastelavastustest kuni tõsiste draamadeni välja.

​Teiste rollide seas on ta kehastanud Uno Loopi iseäranis menukaks osutunud muusikalises lavastuses "Uno Bossa ehk Uno Loobi seitse elu". Margus Grosnõi on pälvinud Rakvere teatri loomenõukogu preemia aastal 2010 ja publikupreemia aastal 2015. Samuti on teda tunnustatud Rakvere teatri rändava kolleegipreemiaga meesliinis – soku­sarvedega.