Reinar Hallik comeback‘ist: ütleme nii, et terava jalaga poiss

​Kui mõned nädalad tagasi ütles ta, et pani trennis 28 kolmepunktiviset järjest sisse, siis mängus nii hästi ei läinud ja neljast teele saadetud pallist, korvirõngast ei läbinud ükski. "No vaata siin on mitu asja: pall on libe, korvid on valed, kaitsja segab viskamist," naeris Hallik. "Tegelikult oli okei, ma kartsin isegi hullemat. Vaidol (Rego, vastaste treener–​ K.V) oli skauting tegemata. Ma tegin pick-and-rolli, ​läksin läbi ja panin vasaku käega​ lay-upi. Ütleme nii, et terava jalaga poiss," muljetas kossumees. "Rakvere Spordikooli poisse tuleb kiita, eriti tore on näha nende arengut läbi hooaja, nad on teisel poolaastal väga tublilt mänginud."