Tapa Pika tänava ärimaja müüakse maha

"Hoone on väga hästi käima läinud. Hoone peamised kasutajad, nii Hesburger kui Pepco, on korralikke müüke teinud. Kliendid on hoone omaks võtnud," rääkis Ruben Gornischeff ärimaja kohta.

Miks siis on tekkinud mõte hoone maha müüa? "Me saime mõned päringud võimalikelt investoritelt, kes meiega ise ühendust võtsid ja küsisid, mis meie plaanid on, kas see hoone on müügis. Sealt edasi areneski idee, et kui keegi juba huvi tunneb, siis võiks kaaluda hoone müüki natuke laiemalt, et saada aru, mis see õiglane hind tegelikult on," rääkis Gornischeff.