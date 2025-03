Krüptoärimehe ja tervendaja Asse Sauga omandis olev mõis maksab nüüd kinnisvaraportaali kv.ee andmetel 690 000 eurot. Kuulutuses mainitakse, et see on ainuüksi kõrvalmajade väärtus. Uus omanik saab lisaks hoonetele kaasa veebidomeeni malla.ee.

Sauga soetas mõisa 2022. aasta aprillis. "Ma sain teada, et see mõis on ripakil ja seda plaanitakse müüa. Kuna oli unistus omada mõisa ja ka plaan seda korda teha, siis sai see otsus tehtud," rääkis Sauga 2024. aasta suvel. Põlengu tõttu puudub 4000-ruutmeetrisel peahoonel katus, peaaegu kõik korrused on sisse varisenud. Varingud jätkuvad. Alles on vaid osa esimese korruse lagedest.