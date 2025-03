Parempoolseid hakkavad Lääne-Virumaal eest vedama tuntud inimesed

Rakvere linna osakonna juhatusse valiti Robert Salep, Siim Tuus ja Ülar Lembke. Salep on Kadrina spordikeskuse juht, kes lööb aktiivselt kaasa ka maakondlike spordiürituste korraldamises ja on ühiskondlikult aktiivne. Tuus on olnud Rakvere spordikeskuse juht ja on praegu Eesti Padeli Liidu asepresident​. Lembke on ettevõtja, kes tegutseb valdavalt jäätmekäitluse valdkonnas.