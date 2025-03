Linnus saab rohelise kuue

Ühekordsest aktsioonist on nüüdseks saanud ilus traditsioon ning juba 13. märtsil värvub kaunilt roheliseks ajalooline Rakvere linnus. "Lisaks roheliseks värvuvale linnusele on võimalik alates homsest Rakvere kultuurikeskuse suures saalis tutvuda ka rändnäitusega "Ireland – Global Greening", mis esmakordselt oli üleval 2021. aastal. Näitusel on pilte roheliseks värvunud objektidest üle maailma alates Sydney ooperiteatrist Tallinna teletornini. Mul on hea meel suurepärase koostöö üle Iiri suursaatkonnaga ning siiras rõõm, et meie koostöö kandub üle ka valmivasse Ukuaru muusikamajja," rääkis kultuurikeskuse direktor Eve Alte.