Kuigi Parempoolsed olid Rakvere linnas oma nimekirjaga väljas juba eelmistel kohalikel valimistel, puudusid neil meie maakonnas ametlikud allorganisatsioonid. Kolmapäeval aga moodustati need Rakvere linnas ja Rakvere vallas. Erakonna esimees Lavly Perling kinnitas, et organisatsiooni ülesehitamine piirkondades jätkub ning plaanis on moodustada esindused ka teistesse maakonna omavalitsustesse.