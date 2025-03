Vabaduse tänavalt kaob pärast remonti parkimisvõimalus

Piirkonna elanikud olid kolmapäeval Rakvere linnavalitsuses toimunud infokoosolekul rõõmsad ja kurvad korraga. Elava liiklusega tänav on kehvas seisus ja remonti oodatakse pikisilmi, kuid teada on ka asjaolu, et pärast renoveerimist pole enam võimalik tänava ääres parkida ning seda saab teha vaid erakinnistutel ja -kruntidel. "Tähendab külalised ei saa enam autoga tulla," tõdes üks Vabaduse tänaval elav vanaproua.