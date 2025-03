Haljala kooli vilistlane, vallavolikogu esimees Veiko Veiert ütles, et esmane idee sündis tema ja Haljala alevikuvanema, samuti kooli vilistlase Margus Laigu vestlustes ning see sai kiiresti hea hoo sisse.

​"On sümboolne, et mälestuspingi idee saab teatavaks just emakeelepäeval, 14. märtsil," lausus Veiko Veiert. "Ja et oleme juba visuaalini jõudnud, on suur rõõm."