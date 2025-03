Kunda tänavate asfaltimine ja kanaldamine kütab kirgi

Mäe tänav Kundas. Kuna tänava all sademeveekanalisatsioon puudub, tekivad tänavale järved.

Kundas Mäe tänaval jalutades hakkab silma, et osas kohtades on kõnnitee madalamal kui autotee. Kõnnitee tasemest allapoole jäävad omakoda kortermaja keldritreppide kõige kõrgemad astmed. Nii autotee kui ka kõnnitee all sademeveekanalisatsioon puudub. Pole raske arvata, kuhu voolab vesi, kui vihma sadama hakkab.