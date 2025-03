Pariisi tallis sündinud varss sai nime Tommy Cashi võiduloo järgi

Pariisi talli peremees Olev Käsperson selgitas, et tava järgi pannakse varsale isa eesnime esitähega algav nimi. "Tütrel tekkis see mõte. Värv sobib ja esimene kõnnak oli ka selline," rääkis Käsperson muheledes.

Nüüdseks kepsutab pisike raudjas täkk ringi ning on talliomaniku sõnul väga elava loomuga.

Sel kevadel peaks Pariisi tallis sündima üks varss veel. "Meil on tall nii täis," ütles Käsperson ja lisas, et iga varss tahab sügisel omale boksikohta. Kuna tall pole kummist, seab see armsatele hobusebeebidele piirid.