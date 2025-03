Nädala kaja: Chuck Norris tungis emakeelepäeva

Terve nädal on käinud üks poliitiline tingel-tangel, ja ehkki laupäeval ei taha mõistlik inimene sellest enam midagi kuulda, peaks nädalat kokku võttes siiski meenutama, et esmaspäeval näitas peaminister sotsiaaldemokraatidele Stenbocki maja imposantset välisust ja palus neil hoonest lahkuda ning seejärel on igal järgnenud päeval valitsuse liikmete iga ideeudet ja poolikutki lauset üha uuesti läbi nämmutatud. Sellele lisaks on Atlandi tagant kostnud korrapäraselt järjest uusi mürtse, mille saatel president Trump aina ootamatumaid, tihti üksteisele otse vastupidiseid otsuseid langetab.