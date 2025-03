Kolumn: lollidele lajatamisest

Internetis kehtib reegel, et kui tahad küsimusele vastust, esita see võimalikult lollilt või koos ärritava väitega. Turist võib sotsiaalmeedias küsida oluliste vaatamisväärsuste kohta ja möödaminnes vaid mainida Aleksander Nevski katedraali või brutalismi, et lisaks sapile saada terved nimekirjad soovitusi. Palju kergem on teist inimest kurjalt parandada kui aidata. Suunamudijadki kasutavad seda nippi, et parandajatelt vaatamisi koguda.