Rakvere teater 85 Rakvere teatri tõeline lugu: Rakvere teatri kaptenid I

Teinekord mõtlen, et ega teatril ja laeval väga palju vahet polegi. Kui ikka ajad lähevad keeruliseks ja laine üle reelingu rullib, peab kapten laevalael karmilt käsklusi jagama, et teater kreeni ei kalduks. Kui meri tüüne, triivib teater laisalt lihtsaid lugusid pidi nigu kass päevapaistel. Aga kui torm ründab, keerab kapten repertuaari ka kohe ristlainesse ja kõik teemad, mis inimesi puudutavad, peavad laval kajastamist leidma. Rakvere teatril on kapteneid küll olnud, kes kuraditki ei pelga. Aga eks iga kapten on pisut oma aja nägu.