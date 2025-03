Martin Saaremägi: «Usun, et selle aasta Viru Folk tuleb kõige mitmekesisem läbi aegade»

Martin, te olete teadaolevalt ainukene muusik, kes on kirjutanud Viru Folgi laulu sisse. Mis andis selleks inspiratsiooni?

Viimased 10 aastat olen üritanud kirjutada lugude sisse neid hetki, mis mulle endale korda on läinud. Et kaoks see anonüümne luule ja kirjeldaksin midagi, milles iseennast ära tunnen. Päris asju. Kindlasti on samades kohtades ja sarnastes hetkedes viibinud ka teised eestlased ja seetõttu samastuvad nende lugudega.

Tundub, et Viru Folgil esinemine on minusse oma jälje jätnud – kui «Kastanpruunid silmad» jutustab Viru Folgist, siis «Kaberneeme Sauvignion» viib kuulaja jälle endaga Käsmu kaasa. Eesti suves on mõned asjad, mis on erilisemad kui teised. Smilers viib sõbrad Pühajärvele ja Wiiralt Käsmu. Samamoodi on mul komme punuda tekstidesse muusikuid, kes neis olulistes hetkedes rolli on mänginud, ja nii ei laula me Zeppelinist ega Johnny Cashist, vaid Grapsist, Ultima Thulest ja Smilersist muude hulgas. Üks Wiiralti Virumaa-mälestus tuli veel meelde. Esinesime Porkuni Bluesil ja see koht jäi ka ikka nii kummitama, et Wiiralti «Enam pole pääsu» video tuli seal üles filmida. Virumaal on siiamaani komme üllatada.