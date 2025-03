Taaskasutuse võlu: õmbluskursusel sünnivad unikaalsed rõivad

Merike Jukka juhendamisel on käimas õmbluskursus, millest sellel kevadel võtab osa seitse naist, kuid varasemalt on olnud huvilisi niivõrd palju, et loodud on lausa kaks gruppi ning osad soovijad on jäänud ootele. "Minu jaoks on seitsmes kord. Ühel kevadel aasta alguses ma alustasin. Aastaarvu ma isegi ei oska öelda." sõnab Jukka, kui uurida Temalt, kui kaua on kursus juba kestnud.