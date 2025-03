Galerii Varjus varitsenud jää tõttu toimus kahe auto kokkupõrge

Õnnetus juhtus Rakvere vallas Ubja–Kohala tee kolmandal kilomeetril, Sooaluse bussipeatuse läheduses. Ubja poolt tulnud Renault Clio kaotas paremkurvis juhitavuse, kaldus vastassuunda, kus põrkas kokku Renault Masteri kaubikuga. Tõenäoliselt olid õnnetuse peasüüdlased valesti valitud sõidukiirus ja umbes paarikümnemeetrine teelõik, mis oli päikese eest varjus ja jääkihi all. Naelrehvidest jääle joonistunud pidurdusjälgede järgi on näha, et just seetõttu sõiduauto juhitavuse kaotas ja vastassuunda kaldus.