Järgmisel nädalal vahelduvad krõbedad miinuskraadid kevadiste ilmadega

Teisipäeva kiirustab juba uus ja samuti väga aktiivne madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjatipu ja Karjala Valge mere äärde ning selle surve Läänemere ümbruse rõhuväljale on tugev ning edela- ja läänetuul on jõuline. Laialdast sadu ei tule, aga mõnes kohas pudeneb veidi lund ja lörtsi, lääne pool sekka ka vihmapiisku. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -5, rannikul pisut üle nulli kraadi. Hommikuks temperatuur tõuseb, päeval on sooja 3 kuni 8 kraadi.