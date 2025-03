Virumaa laste luulevõistlusele saadeti 200 tööd

​​Noored kirjutasid ajast, mis lendab linnutiivul, hetkedest, mida on hea pika aja tagantki meenutada, kvaliteetajast perega, lemmikloomadest, aga ka filosoofilisi mõtisklusi aja kulgemisest. Luuletused näitasid, et noorte mõttemaailm on mitmevärviline ja kirev.