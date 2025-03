Stardipauk on antud Viies Virumaa Suvesaund stardib oluliselt suurema auhinnapaketiga

Virumaa Suvesaundil on sel aastal vahetunud peakorraldaja. Esimest aastat tiimis kaasa lööva Raido Roostalu sõnul on viienda Suvesaundi sihiks arendada koostööd kohalike tegijate vahel ja nii alustas Virumaa Suvesaundiga koostööd ka jooksusari Eesti Ööjooks. Rakverest alguse saanud pika ajalooga jooksusarja ettevõtmised toimuvad praeguseks mitmes Eesti linnas ning tuhandeid jooksjaid ja kaasaelajaid ergutavad juba harjumuspäraselt erinevad artistid ja muusikud. Tulevikus võib ööjooksul tuhandete silma- ja kõrvapaaride ees esinemine oodata just mõnd Virumaa Suvesaundi artisti.

Virumaa Suvesaund toimub viiendat aastat järjest. Neljal varasemal aastal on lõpphääletusele jõudnud ligikaudu 20 eriilmelist ja originaalset muusikapala Lääne-Virumaa muusikutelt. Suvesaundi korraldajad loodavad, et pikk talv on võimaldanud muusikutel piisavalt inspiratsiooni koguda, et 2025. aasta suvine saund endas üles leida ning konkursil kõlama panna.