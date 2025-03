Repliik: aknalauale ei mahu midagi

Kuna minul on niigi aknalauad ning akende läheduses valgemad pinnad toalilli täis, on tegu, et minikasvuhoone jaoks ruumi leida. Sokutasin siiski lillepottide vahele oma tomatikasvanduse. 9. märtsil külvasin viis tomatiseemet ning lisaks kolme potti mitmesuguseid füüsaleid.