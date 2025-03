Sotsiaaltöövaldkonna rõõmud ja mured

Märts on sotsiaaltöö kuu. Sotsiaalia on valdkond, millest üldiselt palju räägitakse, aga vahel tundub, et sisuliselt teatakse sellest vähe. Sotsiaalvaldkonnas teenuste ja abi (sh toetuste) tagamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne ning enamikus KOV-ides on asjad lahendatud üsna sarnaselt.