Haridus- ja teadusministeerium kohendab talve- ja suvevaheaegade pikkust

Ministeeriumi asekantsler Liina Põld rõhutab, et vaheaegade määramisel võtab ministeerium arvesse põhikooli lõpueksamite aegu ja edasise õppetöö korraldamist kevadel ja sisseastumise perioodil. "Vaheaegade määruse muutmine toob kaasa jõuluvaheaja lühendamise kolmelt nädalalt kahele ja suvevaheaja alustamise 17. juuni asemel 10. juunil. Selline muudatus toetab õpilast ja õppimist, sest katkestus õppeprotsessi ajal, jõuluvaheajal pole liiga pikk. Lisaks vähendab see õppetöö aega juunikuus, kui nii õpilased kui õpetajad on juba pisut väsinud ja päevade sisustamine õppetööga on soojade ja õue kutsuvate ilmade tõttu keeruline. Kooli õppekorraldus muutub ühtlasemaks, sest õppeaasta lõpetamine 10. juunil sobib nii 1.–9. klassile kui 10. ja 11. klassile."