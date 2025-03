GALERII Võsu vana kooli kõrval peeti uue maja sarikapidu

Haljala vallavanem Anti Puusepp, Võsu kooli vilistlane, rääkis, et õpetajad, õpilased ja lastevanemad on uusi õpitingimusi juba kaua taga igatsenud. "Muidugi oli skeptikuid, kes leidsid, et see ettevõtmine ei tasu ikka ära," märkis vallavanem, "aga meil pole esiteks Võsu piirkonna lapsi enam kuskile panna ja teiseks on vana koolimaja nii energiakulukas, et selle ülalpidamine on juba üle mõistuse."