Vaatamata heitlikule talvele teenisid suusalapsed hulga medaleid

Rakveres, Sõmerul ja Kadrinas tegutsev Kelly Floren omanimelisest suusaklubist tunnistas samuti, et hooaeg oli lume mõttes kesine. "Me päris hooaja keskel jooksma ei pidanud hakkama, aga hästi palju pidi otsima võimalusi trenni tegemiseks," ütles ta.

Floren rääkis, et kui lund on palju ja suusailm hea, tuntakse ka suusatrennide vastu suuremat huvi. "Kui on kesisemad olud, on lapsi trennides vähem," märkis ta. Viimasteks võistlusteks enam suusatades valmistuda ei saanudki ning Kelly Floreni suusaklubi lapsed pidid võhma koguma hoopis joostes.