Allkirjastati leping liitlaste kasarmu projekteerimiseks ja ehituseks Tapale

"Vastuvõtjariigina on Eestile oluline ka liitlaste siinsete elamis- ja harjutamistingimuste parandamine," lausus riigi kaitseinvesteeringute keskuse põhja-kirde portfellijuht Ando Voogma. "Uus kasarm võimaldab liitlastel ajutistelt konteinerlahendustelt kolida alalisse majutusse. Rõõm on tõdeda, et lisaks saavad Tapal varsti valmis hooldus- ja õppegaraaž K9 liikursuurtükkidele ja varjualune muule rasketehnikale, mis parandab meie tehnika hoiustamise võimekust."