Politsei tegeles tüli ja vargusega

Samal päeval avastati, et Viru-Nigula vallas Aseri alevikus on sisse murtud ettevõtte ruumidesse, kust varastati tööriistu, mootorsaag Black, kaks murutrimmerit, muruniiduk ja kanistrites olnud kütus. Vargusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul 804 eurot.