Rakvere vallavanem: omavalitsuste kriisivalmidus vajab selgemat raamistikku

Nõlvaku sõnul on riskide hindamine ning ennetus- ja leevendusmeetmete rakendamine omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamisel keskse tähtsusega. "Oluline on, et lõpuks tegeleksime just nende tegevustega, mis päriselt aitavad kriisivalmidust suurendada ja ohte ennetada," rõhutas ta. "Ei ole tänaseks selget arusaama, kuidas riskianalüüsist saadav teave aitab kriisivalmidust tõsta. Hetkel on see pigem tehniline kohustus kui praktiline tööriist."