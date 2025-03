Olgu juba algul selguse huvides ära öeldud, et küpsetamine ei ole üldse minu rida. Hea meelega olen valmistanud Kass Arturi kooki, küpsisekooki ja Kirjut Koera. Need nimelt ei vaja ahju lükkamist. Õie Pritsoni kondiitrientusiasmi minu soontes lihtsalt ei voola. See ei tähenda aga, et aastas korra huvi pärast midagi siiski küpsetada ei võiks.