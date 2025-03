Video Arbaveres luusiv mõmmik pani raginaga puu otsa

"Esialgu uitas ta põlluservas ja otsis kõhule kosutust, siis aga ühtäkki ronis kerge vaevaga puu otsa, nii et ainult raksatused kuulda. Pärast tuli aga jälle alla ja jätkas oma teekonda naabri poole," kirjeldas mõmmiku tegutsemist jälginud Arbavere puhkekeskuse peremees Tõnu Mägi.



​Tema sõnul pole see esimene kord, kui karu on külas käinud. Paar aastat tagasi jalutas samuti üks mõmmik öösiti hoovist läbi. "Majale lähedale metsloomad ei kipu, aga algajale loodusfotograafile on siin pildistamist küllaga. Meil saab näha nii kitsi kui ilveseid, jäneseid kui ka veeloomi."







​Mõne aasta eest kirjutasime, kuidas puhkekeskuse juures jäid kaamerapilti kolm kohevas lumes lustivat ilvest. "Tundub, et külas käis meil terve pere. Kaks neist paistsid noored, olid pisemad ja mänguhoos – ilmselt olid nad tänavu kevadel sündinud pojad. Lumelusti jätkus neil meie juures tükiks ajaks, enne kui metsa ära läksid. Ju tunnevad nemadki, et meil on parim paik puhkamiseks," kõneles puhkekeskuse peremees 2023. aasta talvel.



Karupojad sünnivad keset talve. Neid võib olla 1–5, kuid kõige sagedasem on 2 poega. Viimastel aastatel on tulnud palju teateid ka kolme ja nelja pojaga karuperedest. Sündides on nad vaid poole kilogrammi raskused, pimedad ja abitud. Imetamine kestab 4–5 kuud ja selle lõppedes on pojad 7–9 kg raskused. 2020. aasta suvel oli karu üldarvukus Eestis vahemikus 900-950 isendit.