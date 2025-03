Lääne-Virumaal võetakse kaitse alla uued lendorava püsielupaigad

"Lendorav on Euroopa Liidus üliharuldane liik, keda leidub ainult Eestis ja Soomes," ütles kliimaministeeriumi elurikkuse kaitse osakonna juhataja Timo Kark. "Meie kohustus on tagada selle kriitiliselt ohustatud liigi säilimine. Uute kaitsealade loomine, olemasolevate laiendamine ja elupaikade sidususe parendamine on oluline samm lendorava populatsiooni tugevdamiseks." Enamik kaitse alla võetavatest aladest asuvad laiendamisel olevas Alutaguse rahvuspargis. Ministeerium ei täpsustanud, kui suured ja kus konkreetselt asuvad lendorava elupaigad Lääne-Virumaal täiendava kaitse alla võetakse.