Juhtkiri: katsed ja eksitused eksamisüsteemis

Ebamugav on asjaolu, et pärast eksamit jätkuvad tõenäoliselt paljudes koolides tunnid ka eksamiainetes: nendes on õpimotivatsiooni leida juba raske. Kui põhikoolilõpetajal on eesti keele eksam tehtud, aga tundides tuleb osaleda veel vähemalt kuu aega, siis tekib küsimus – miks? Jah, täiskasvanu saab aru, et tarkus on alati tarviline vara, aga palju edu õpetajatele, kes kevadisest päikesest ogaraid teismelisi selles veenma peavad. Ministeerium on koolidel soovitanud mängida ja lõbutseda. Raske öelda, kas tegu on minister Kristina Kallase asendustegevusega või tõepoolest vajadusega.