Agressorite valimisõiguse peatamine võib jääda sotside taha

2022. aasta 24. veebruaril alanud täiemahuline sõda Ukrainas on andnud kinnitust, et Vene kodanike osalemine Eestis kohalikel valimistel ei ole vastuvõetav. Olukorras, kus enamik Eesti inimesi tajub agressorriikide kodanike võimalust osaleda valimistel Eestis ohuna ja ebaõiglusena, on selge, et agressorriikide (Venemaa ja Valgevene) kodanikud ei peaks saama otsustada meie elu puudutavates olulistes küsimustes.