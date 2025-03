Video Hobiornitoloog rõngastas hävimisohus liigist linnu

Metsloomaühing ja Sven Hõbemägi on koostööd teinud juba aastaid ning kasu (ja huvi) on olnud mõlemapoolne. "Kui lähipiirkonnas on mõni abi vajav lind, siis saan ise kohale minna ja ta ühingu inimesteni toimetada," rääkis Hõbemägi. "Ja kui nemad hakkavad linde loodusesse laskma, siis pakutakse mulle nende rõngastamise võimalust."