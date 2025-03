Eelmise Virumaa Suvesaundi võitja Metslind julgustab kõiki, kel isu, konkursil osalema

Metslind, kes argielus kannab nime Maarja Koppelmann, ütleb, et kui Suvesaundile mõtleb, siis esimesena meenub, et võit tuli suure üllatusena. "Me ei olnud enne viimast punktiandjat kordagi tabelis esimesed. Ja Jaan Eerik, kellega koos loo tegime, jõudis juba järgmisele esinemisele ära kiirustada – me ei osanud arvatagi, et tuleb veel lavale minna auhinda vastu võtma. Kui siis võit lõpuks peale viimase žüriiliikme punkte tuli, olin üsna sõnatu," räägib Metslind möödunud suvel saabunud tunnustusele tagasi vaadates.



Artist on veendunud, et võitjatiitel tõi kaasa uusi kuulajaid, ja häid sõnu öeldi laulu kohta päris palju. "Aga kõige konkreetsem näide on vast see, et üks žüriiliikmetest oli Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla, kes meile maksimumpunkte andes lisas, et see kooslus võiks ka tema festivalil üles astuda," kõneleb ta. Käeoleval suvel ootabki Metslindu ees esinemine Viru Folgi laval. Koos Jaan Eerik Priksiga astutakse pika kavaga üles festivali esimesel õhtul.