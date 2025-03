Kuidas said Läti punahirved Kundasse? Keegi ei taha pahandust tegevaid loomi omaks tunnistada

Selles loos on selge vaid see, et kuidagi on Kunda lähistele elama sattunud punahirved, keda siin varem polnud. Loomad on teadaolevalt Läti päritolu ja pole metsikud, vaid on sündinud ja kasvanud farmis. Kuidas nad siia said, kui palju neid on, kes nad tõi –​ ammendavaid vastuseid ei ole.