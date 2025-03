TikTokis reklaamitavad "energiapulgad" võivad olla ohtlikud, terviseamet alustas menetlust

Sotsiaalmeediaplatvormi TikTok otseülekandes reklaamitav lõhnastatud "energiapulk", mille sisu on inhaleeritav, on vaatajates tekitanud küsimusi toote ohutuse kohta. Nüüd on asjaolude väljaselgitamiseks alustanud menetlust terviseamet, kuna koostisosade kohta käiva teabe põhjal on tegemist on kemikaaliga.