Eesti sai esimese soomusmanöövri laskevälja.

"Scoutspataljon peab olema vastasest mitu korda parem, et tagada edu lahinguväljal. Hea väljaõpe ja head väljaõppevõimalused loovad selleks eeldused. Soomusmanöövri laskeväli annab paremad võimalused meie väljaõppe taset hoida ja saada veelgi paremaks, kuna uuel laskeväljal saame viia läbi erineva keerukuse astmega lahinglaskmisi," rääkis Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Ranno Raudsik.

Uuel laskeväljal saavad väljaõpet jalaväeüksused ja saab õpet tankide, liikursuurtükkide, jalaväelahingumasinate ja soomustransportööridega. Alal asub neli kirde-edelasuunalist tankiteed ning laskevälja esimesele 1,5 kilomeetrile on rajatud betoonist laskepositsioonid. RKIK harjutusväljade haldusjuht Siim Pikkur selgitas, et laskepositsioonid ja sihtmärkide paigutamise asukohad on ehitatud liitlaste nõuetele vastavalt ning võimaldavad paindlikku harjutamist.

Ülejäänud alal on betoneeritud ja pinnasega kaetud sihtmärgipositsioonid tõusvate sihtmärkidega. Pikkuri sõnul on sihtmärke võimalik asetada vastavalt sellele, kuidas harjutuse läbiviija soovib vastast kuvada. Samuti on alal liikuvad sihtmärgid (300 ja 350 m), et harjutada liikuva objekti, näiteks tanki, tabamist.