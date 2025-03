Virumaa Muuseumid pakub kevadel kirevat kultuurikava

​See on alles algus. SA Virumaa Muuseumid teadusdirektori kohusetäitja Inge Laurik-Teder avas ka pikemaid plaane. "Muuseumiööl, 17. mai õhtul, kohtume näitekirjanik Urmas Lennukiga, kes räägib publikule oma tegemistest, mis avab teatri ja kirjanduse seoseid," kõneles Laurik-Teder. "Maikuu üheks tähtsündmuseks on 30. mail toimuv noore andeka poeedi ja muusiku EiKi esimene soolokontsert Rakveres. Hoiame pöialt, et ilmataat on lahke, kuna plaanis on välikontsert linnakodaniku muuseumi võluvas aias. EiKi muusikas segunevad meisterlikult mõtlemapanev poeetilisus, emakeelne lingvistikakaunidus ja püsimatu alternatiivsus, mis moodustavad instrumentaalidel voolates võluva terviku. Loodetavasti toob Eik oma leidlike tekstide ja omanäolise helidemaailmaga kohale ohtralt muusikasõpru."