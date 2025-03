Ees ootab keskmise pensioni tõus

Riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida need tasakaalus palkade ja hindade muutustega. "Eesti eakad väärivad kindlustunnet ja väärikat vanaduspõlve. Pensionide igakevadine indekseerimine on aidanud kaasa, et pensionisüsteem oleks jätkusuutlik ning aitaks vanemaealistel elukalliduse tõusuga toime tulla," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.