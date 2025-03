Juhtkiri: kõik ei ole kuld, mille eest raha maksad

Nende «arvamusliidrite» tegemisi ja toimetamisi on igati tore ja meelelahutuslik, aga samas ka õõvastav jälgida. Üks asi on see, kui inimene jagab lihtsalt paljude jälgijatega oma maailmavaadet, hoopis riskantsem on, kui hakatakse kauplema toodetega, mis võivad endast kujutada ohtu tervisele.



Tänases lehes on juttu niinimetatud energiapulkadest, mille puhul tuleb ära märkida, et mujal maailmas on juba kogemus olemas, et need on ohtlikud. Tore, et terviseamet võttis asja uurida.



Tootjad on kavalad. Pealtnäha võiks arvata, et tegu on väiksemat mõõtu e-sigaretiga, sest pakendi kuju on kahtlaselt sarnane «veibiga». Kui nüüd mõni noorem tegelane peaks selle pulga hankima ning otsustab selle suhu pista ja proovida, siis ega me keegi täpselt ei tea, mis juhtuda võib, kuna koostisosade nimekiri on pinnapealne ega sisalda märget koguste kohta. Parimal juhul võib asi piirduda mentoolimürgistusega.



Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) hoiatab väsimatult, et internetiportaalides ja suhtlusvõrgustikes eraisikult kaupa või teenust ostes ei kehti ostjale seadusest tulenev kaitse ega laiene tarbijaõigused ning probleemide korral pole TTJA-lt abi loota. Ikkagi tulevad pettunud ja tigedatele ohvritele viimaks meelde tarbijaõigused, kuid see oleks võinud juhtuda juba enne kauba tegemist. Enamasti ka ei otsita müüja varasema tegevuse kohta infot ega kammita tarbijakaitseameti koostatud e-kauplejate musta nimekirja.